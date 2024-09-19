Конкурс проводят второй раз.

Во Владимире пока не нашли перевозчика для 19 новых автобусов. Транспорт купили в 2024 году. Администрация города объявила очередной аукцион о безвозмездном пользовании техники.До этого заключить контракт хотела компания «Владимирпассажиртранс», но ее заявка была отклонена. Договор стоит минимум 420 тысяч рублей.Результаты второго конкурса будут известны 14 октября. Интересно, что в настоящий момент машины все-таки находятся в пользовании «Владимирпассажиртранс». Напомним, ранее мы писали, что