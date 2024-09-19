В конкурсе было 69 участников из 16 районов области.

Во Владимирской области выбрали «Самую красивую деревню-2024». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги конкурса, который проводится под руководством губернатора Александра Авдеева, подвели 18 сентября.В конкурсе было 69 участников из 16 районов области. Лучших выбирали по историко-культурным достопримечательностям в населенном пункте и их состоянию, эстетичности поселения и его окрестностей. Еще жюри обращали внимание на наличие ферм и бизнес-субъектов, спортивных объектов, культурных мероприятий.Так, обладателей гран-при в конкурсе-фестивале «Самая красивая деревня Владимирской области» стало два. Село Алепино Собинского района и деревня Кузьмино Вязниковского района выиграли по 200 000 рублей.Отметим, что конкурс проводится в регионе 10-ый раз. В этом году его изюминкой стало проведение отдельного конкурса проектов «Битва титанов» для обладателей гран-при прошлых лет. Победу одержали сёла Вежболово Собинского района и Весь Суздальского района. Выигрыш составил 250 тысяч рублей каждому. Известно, что призовой фонд в этом году составил свыше 2 млн рублей от спонсоров. Напомним, ранее мы писали, что