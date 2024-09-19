Несовершеннолетний с тяжелой формой псориаза поступил в ОДКБ с жалобами на высыпания по всему телу и сильный зуд кожи. От этой болезни ребенок страдал несколько лет. От местной терапии

Несовершеннолетний с тяжелой формой псориаза поступил в ОДКБ с жалобами на высыпания по всему телу и сильный зуд кожи. От этой болезни ребенок страдал несколько лет. От местной терапии эффекта было мало. Врачи решили лечить пациента с помощью терапии генно-инженерным препаратом. Как рассказали в пресс-службе ОДКБ, этот способ лечения псориаза известен эффективностью и безопасностью в