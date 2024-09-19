Новый учебный год воспитанники начинают в обновленном учреждении.

Депутат Госдумы от Владимирской области поспособствовал ремонту детской спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону им. Алексея Прокуророва в областной столице. Новый учебный год воспитанники начинают в обновленном учреждении. В школе на 1-м этаже в тренажёрном зале заменили окна, привели в порядок туалеты и раздевалки, отремонтировали душевые, благодаря чему больше не будет перебоев с горячей водой.«Когда я приехал в школу, скажу честно, увиденное шокировало — однозначно нельзя было оставлять муниципальную школу в таком состоянии», — поделился Алексей Говырин в своем телеграм-канале.Тревогу о состоянии учреждения образования родители воспитанников забили еще в 2023 году. Их смущало не только состояние помещений школы, но и оружейной комнаты. Росгаврдия даже не давала разрешения на ее использование. Ситуация настолько обострилась, что о проблеме начал говорить спортивный журналист федерального уровня Дмитрий Губерниев. После вмешательства депутата Говырина проблема с оружейной комнатой разрешилась, а сейчас - и с ремонтом.