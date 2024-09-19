Две девочки, которые потеряли родителей и старшего брата на пожаре в Ейске, получат компенсацию от виновника происшествия в размере 2 миллионов рублей. Этого добивалась бабушка сестер через

Две девочки, которые потеряли родителей и старшего брата на пожаре в Ейске, получат компенсацию от виновника происшествия в размере 2 миллионов рублей. Этого добивалась бабушка сестер через суд. В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали о продолжении страшной истории. Напомним, трагедия произошла рано утром 11 июня 2023 года. Загорелась летняя кухня гостевого дома на улице Мира,