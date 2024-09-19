Вызван запах последствиями пожара, который произошел в минувший понедельник, 16 сентября, на торфяной подстилке лесного массива в районе деревни Высоково в Камешковском районе.

Сегодня, 19 сентября, жители города Ковров Владимирской области ощутили запах гари. Обстановку сообщает издание «Город Ковров».Вызван запах последствиями пожара, который произошел в минувший понедельник, 16 сентября, на торфяной подстилке лесного массива в районе деревни Высоково в Камешковском районе.Сотрудники МЧС Владимирской области продолжают тушить огонь, используя технику и ранцевые огнетушители. Губернатор Александр Авдеев ввел режим повышенной готовности в регионе и запретил разведение открытого огня на природе. Ситуация с пожарами остается напряженной. Проводится воздушный мониторинг с использованием беспилотников.Напомним, ранее мы писали, что