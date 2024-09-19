Неисправности в теплосетях привели к значительным теплопотерям и понижению температуры в жилых домах.

В результате проверки прокурором выявлены проблемы с отоплением в поселке Бавлены Кольчугинского района Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Установлено, что неисправности в теплосетях привели к значительным теплопотерям и понижению температуры в жилых домах. Прокурор требует немедленного восстановления теплосетей до начала отопительного сезона и готовит иски о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.Напомним, ранее мы писали, что