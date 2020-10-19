Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает . Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2020-na-federalnoj-trasse-pod-orenburgom-nachalis-pozhary.html" target="_blank">На федеральной трассе под Оренбургом начались пожары</a> - Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает . Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-10-2020-na-federalnoj-trasse-pod-orenburgom-nachalis-pozhary.html]На федеральной трассе под Оренбургом начались пожары[/url] - Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает . Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает ..