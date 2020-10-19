Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает . Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает ..

Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает . Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает расположенному в окрестностях поселку Первомайский.