Встречи будут проводиться каждый третий понедельник с октября по апрель месяц включительно.

Сегодня в Областной научной библиотеке - важное событие для всех садоводов. Новый сезон открывается в клубе "Приусадебное хозяйство". В пять вечера там начнется лекция "Сад и здоровье: лекарственные растения на садовом участке". Её проведет специалист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад" Тамара Широкова.Встречи будут проводиться каждый третий понедельник с октября по апрель месяц включительно. Отмечу, клуб начал работу ещё в 1986 году. Каждую тему, как всегда, разбирают профессионалы, сотрудники отдела производственной литературы готовят тематические выставки по теме лектория, а Фонд библиотеки готов снабдить участников встречи широкой подборкой книг по сельскому хозяйству.