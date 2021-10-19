Двери Чкалов Арены открыты для гимнастов, фигуристов, хоккеистов, а также тех, кто занимается плаванием, фехтованием и другими видами спорта.

Двери "Чкалов Арены" открыты для гимнастов, фигуристов, хоккеистов, а также тех, кто занимается плаванием, фехтованием и другими видами спорта.В 2014 году на территории бывшего аэродрома был введен в эксплуатацию первый крупный объект – футбольный стадион "Спартак", рассчитанный на 45 тысяч мест. Тогда же открылась одноименная станция метро. В 2017-м здесь же появилась тренировочная база, состоящая из шести открытых полей, а также автостоянка.В 2021 году завершилось строительство крупнейшего в России бизнес-парка "Ростех Сити" и спортивного комплекса "Чкалов Арена" на Летной улице. Продолжается возведение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, духовно-культурного центра с православным храмом."Чкалов Арена" – ядро спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома. Здесь построили ледовую арену, центры художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, универсальный спортзал и фитнес-центр. Площадку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков."Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня. Один за другим. Такой частный проект реализован здесь в Тушине", – отметил градоначальник.По мнению Собянина, открытие такого центра важно как для профессиональных спортсменов, так и для местных жителей, которые тоже будут посещать объект.Строительство спорткомплекса на Летной началось осенью 2019-го и завершилось весной 2021-го. Арену назвали в честь советского летчика-испытателя, поскольку ранее здесь был Центральный аэроклуб имени Чкалова.Ледовая арена состоит из двух площадок: 30х60 метров с трибунами на 210 мест и 26х56 метров – на 126 мест. Сейчас здесь тренируются профессиональные спортсмены под руководством выдающихся тренеров: Ирины Винер-Усмановой, Ильгара Мамедова, Нины Мозер и других.Посетители "Чкалов Арены" могут приобрести спортивный инвентарь, посетить салон красоты, поесть в ресторане или выпить напиток в кафе.За последние 10 лет в рамках программы "Спорт Москвы" в городе построили около 150 объектов спортивной инфраструктуры. Только в этом году было введено в эксплуатацию 17 объектов.