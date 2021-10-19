Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о победителях во Второй мировой войне.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о победителях во Второй мировой войне.Турецкий лидер задумался о судьбах мира и неожиданно обратился к истории. Он заявил, что человечество не должно зависеть от решений "горстки" победителей во Второй мировой войне.У некоторых экспертов такой подход вызвал вопросы. "Не знаю, почему вдруг сейчас об этом говорить, когда почти 80 лет прошло", – цитирует Светлану Журову.Депутат предположила, что разгадка кроется в желании Эрдогана вернуть былое влияние Турции на европейские дела. Она напомнила, что по итогу многочисленных войн турецкое присутствие в регионе постепенно сокращалось. Итоги Второй мировой войны практически свели его на нет."Понятно, что Эрдогану хочется вернуть его и быть великим перед своим народом, вернув территории, которые раньше они считали своими", – уверена Светлана Журова.Однако даже в таком контексте попытка президента Турции пересмотреть итоги Второй мировой войны не кажутся логичными. В конце концов, вотчина Реджепа Тайипа Эрдогана и по сей день остается достаточно влиятельной страной.Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал пересмотреть подход к глобальной безопасности. Он указал на изменившиеся условия современных политики, экономики и дипломатии. "Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне", – подчеркнул турецкий лидер.