Число заболевших COVID-19 в Москве продолжает расти. Для снижения темпов распространения инфекции власти столицы вводят новые ограничительные меры.

Число заболевших COVID-19 в Москве продолжает расти. Для снижения темпов распространения инфекции власти столицы вводят новые ограничительные меры.По сравнению с августом число выявленных заражений увеличилось в четыре раза – до 42 тысяч случаев в неделю, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Число госпитализаций выросло с 400-500 до 1,2-1,5 тысячи в день, а количество пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии – в два раза, сообщил градоначальник.Самым тревожным Собянин назвал заболеваемость среди старшего поколения. 60% пациентов ковидных стационаров – москвичи в возрасте старше 60 лет, из них 80% находятся на ИВЛ, отметил мэр.В связи с ростом заболеваемости власти города приняли решение ввести новые ограничительные меры.Для жителей столицы старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 25 октября вводится домашний режим. До 25 февраля 2022 года они должны находиться по месту постоянного жительства или на садовых участках. Но прогулки и занятия физкультурой не ограничиваются."При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию", – уточнил градоначальник.Новость дополняется.