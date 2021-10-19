Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов оценил обстановку в мире на фоне решения о закрытии представительства России при НАТО.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов оценил обстановку в мире на фоне решения о закрытии представительства России при НАТО.Как неоднократно отмечали самые разные эксперты, последние годы были ознаменованы непрекращающимся охлаждением отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Закрытие российского представительства при НАТО можно считать самой нижней точкой этого двустороннего взаимодействия.О том, какие угрозы может нести сложившаяся ситуация, рассказал политолог Андрей Кортунов. По его словам, отсутствие оперативных контактов между военными с двух сторон повышает риск негативных последствий при любом кризисе.При этом угрозы прямого военного конфликта между Россией и НАТО уже давно не было, что может создать иллюзию спокойствия. Дескать, если конфликта не произошло за последние семь лет осложнений, то и сейчас, при отсутствии каких либо серьезных поводов, его тоже не будет."Многие так думали прямо накануне Первой мировой войны", – предупредил Андрей Кортунов.Напомним, очередное обострение отношений между Россией и НАТО началось 6 октября, когда руководство Североатлантического альянса приняло решение о высылке восьми российских представителей. В качестве причины такого недружественного шага военный блок назвал "агрессивную политику России", не потрудившись предоставить никаких подробностей. В ответ Россия приняла решение приостановить работу всего своего представительства. Это произойдет 1 ноября.