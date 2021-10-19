Всё о владимирском рожке и виртуозах-рожечниках. 22 октября во Владимире пройдёт выставка старинных духовых музыкальных инструментов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства

Всё о владимирском рожке и виртуозах-рожечниках. 22 октября во Владимире пройдёт выставка старинных духовых музыкальных инструментов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства Владимирской области (начало в 13.00) и концерт коллективов, которые поддерживают народные традиции рожечного искусства (начало в 18.00). Вход на концерт – по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в Областном Центре народного творчества (ул. Девическая,