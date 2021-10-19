Лидер украинской оппозиционной партии Батькивщина Юлия Тимошенко рассказала о проблемах в энергетической сфере страны.

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о проблемах в энергетической сфере страны.В очередной раз приближение холодного времени года заставило украинских политиков оценить уровень энергетической безопасности своей страны и прийти к неутешительным выводам. Страшный вердикт вынесла Юлия Тимошенко, некогда бывшая премьер-министром страны и имевшая прямое отношение к поставкам газа из России.На этот раз, по мнению оппозиционного политика, Украина подошла к крайней точке. Страна нуждается в срочных мерах, без которых удовлетворительное прохождение отопительного сезона оказывается под вопросом.Она потребовала организовать срочную встречу депутатов с премьер-министром, пересмотр проекта бюджета и внедрение целого комплекса срочных мер, которые бы могли исправить ситуацию. Кроме того, по мнению лидера "Батькивщины", требуется объявление чрезвычайного положения в газовой сфере."В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис", – подчеркнула Юлия Тимошенко.По ее словам, население страдает не только из-за некомпетентных действий властей, но и из-за прямой коррупции. Так, как утверждает Юлия Тимошенко, себестоимость кубометра украинского газа составляет всего одну гривну. Однако до населения голубое топливо доходит по цене в семь гривен. Предприятия бюджетной сферы вынуждены платить по 13 гривен за кубометр газа.Дополнительное беспокойство на фоне приближения отопительного сезона вызывает состояние запасов энергоносителей. На складах нет угля, а в хранилищах закончился природный газ, подчеркнула Юлия Тимошенко.