Артисты – такие же люди, но с большими возможностями. Именно поэтому их хобби немного отличается от наших.

Артисты – такие же люди, но с большими возможностями. Именно поэтому их хобби немного отличается от наших.Не только простые люди увлекаются необычными хобби, наши звезды ничем не отличаются. А чем именно занимаются знаменитости после работы – в материале "Дни.ру".Виктория БоняВсе уже наслышаны о рискованном хобби выпускницы "Дома-2". Многие удивляются, как такой хрупкой женщине удается покорять такие сложные вершины. Ведь увлечение Виктории Бони альпинизмом – по-настоящему сложное дело. Впервые телеведущая отправилась на высоту в 2022 году и теперь взбирается с каждым разом все выше.Дима БиланПевец Дима Билан не может похвастаться таким рискованным хобби. Он коллекционирует шляпы и кепки, которые он носит. Количество головных уборов уже давно перевалило за сотню.Сергей ЖуковВокалист "Руки Вверх!" коллекционирует товары из прошлого. Сергей Жуков даже открыл магазин с одноименным названием и делится хобби с другими коллекционерами.Яна РудковскаяЖена Евгения Плющенко коллекционирует брендовые вещи и сумки. Отдельное место в ее коллекции занимают аксессуары. Особой ее гордостью являются солнечные очки от Dior, украшенные кристаллами.ТиматиРэпер Timati коллекционирует игрушечных медведей, чем всегда делится с поклонниками. Кроме того, его страстью является серфинг, для которого он постоянно покупает разные доски. Певец рассказывал, что загорелся идеей после просмотра какого-то фильма про спорт. Теперь уже не в силах оторваться.Анастасия ВолочковаБалерина коллекционирует костюмы, от которых жалко избавиться. Ее гордость – пачки. Особой ценностью является рабочий наряд из "Лебединого озера". Каждая пачка – ручная работа и, по признанию Волочковой, связана с определенным периодом в ее жизни.