Не только современные артисты пытаются прорваться за рубеж, но и актеры из прошлого столетия были не против сняться в голливудском кино.

Не только современные артисты пытаются прорваться за рубеж, но и актеры из прошлого столетия были не против сняться в голливудском кино.Советские актеры проложили дорогу в Голливуд еще несколько десятков лет назад. Кому из них удалось сняться в кино за рубежом – в материале "Дни.ру".Наталья АндрейченкоАктриса Наталья Андрейченко всегда говорила, что не собирается покидать Россию. Но она не предусмотрела, что стрелы амура страну не выбирают. С Максимилианом Шеллом Наталья познакомилась на съемках американского сериала о Петре Великом, где голливудский актер играл главную роль, а Андрейченко одну из его жен.Этот головокружительный роман привел звезду "Мэри Поппинс, до свидания" в Америку. Она занялась изучением языка и отправилась на курсы актерского мастерства. Но, увы, того успеха, который сопровождал ее карьеру в России, достичь не удалось. Ее фильмография пополнилась лишь несколькими второстепенными ролями. После развода Андрейченко вернулась на родину, чему очень рады были ее соотечественники.Савелий КрамаровЗвезда картины "Джентльмены удачи" Савелий Крамаров всегда мечтал покорить зарубежный кинематограф. Его долгое время не выпускали из страны из-за подозрительных родственных связей и увлечения йогой.В дело вмешался Президент Гильдии киноактеров США Рональд Рейган. После его письма Крамарова выпустили, но сначала он попал в мировой тур. Потом сбылась мечта актера, он стал сниматься в Голливуде. Правда, как и на родине, его ждали только второстепенные роли. Но зато партнерами по площадке были Робин Уильямс и Арнольд Шварценеггер. Карьера шла в гору, но тут у Крамарова начались серьезные проблемы со здоровьем и вскоре он умер. Тогда ему был всего 61 год.Галина ЛогиноваКогда Логинова собралась уезжать за рубеж, она еще не была знаменита. Галину уже знали поклонники сериала "Тени исчезают в полдень", но ярких ролей ей не предлагали.Логинова познакомилась с врачом из Югославии и вскоре вышла за него замуж. В 1975 году у пары появилась дочь Милица, которая позже станет известна всему миру как Милла. Когда девочке исполнилось 5 лет, семья перебралась в США. Галина не смогла вернуться в кино из-за незнания языка. После развода артистка отдала всю себя воспитанию и продвижению дочери. В 13 лет дочь Галины Логиновой Милла Йовович получила свою первую роль.