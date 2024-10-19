Он помог предотвратить трагедию из-за пожара.

В областной столице наградили ученика 4-б класса школы №46 Семёна Бородина. Он помог избежать трагедий во время пожара, который случился 22 сентября. Об этом рассказали в администрации Владимира.Мальчик одним из первых обнаружил очаг возгорания в сараях и гаражах. Школьник сразу позвонил родителям и в службу МЧС. Благодаря действиям мальчика удалось быстро потушить пожар.От лица администрации глава города Дмитрий Наумов поблагодарил Семёна за отвагу. За совершённый подвиг мальчика также поблагодарил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. Он пригласил Семёна, а также всех его друзей и одноклассников, посетить пожарную часть с экскурсией.Сам пожар случился в Заклязьменском районе. В ликвидации огня участвовали 61 человек и 22 единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал, но были уничтожены конструкции гаражей и хозяйственных построек. Спасатели эвакуировали 22 человека, среди них был один ребёнок. Ещё двух человек удалось спасти от огня.