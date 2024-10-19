Только те, кто жил в СССР смогут ответить на все вопросы этого теста.

Только те, кто жил в СССР смогут ответить на все вопросы этого теста.Знаменитые советские фильмы даже спустя годы остаются популярными. Фразы из этих фильмов стали легендарными и используются многими людьми. Поклонники советского кино часто пересматривают свои любимые фильмы снова и снова.Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и доказать, что вы настоящий эксперт в области советского кинематографа?ВОПРОСЫ1. В каком фильме звучала эта фраза: "Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости"?А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"Б. "12 стульев"В. "Москва слезам не верит"2. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?А. "Забытая мелодия для флейты"Б. "Служебный роман"В. "Москва слезам не верит"3. Какую фразу постоянно повторял Сыщик из "Бременских музыкантов"?А. "Я всех переловлю"Б. "Оу, йес"В. "Это моя работа"4. В каком фильме происходит чудесное превращение домработницы в эстрадную звезду?А. "Веселые ребята"Б. "Цирк"В. "Карнавальная ночь"5. Какую басню читал бухгалтер в фильме "Карнавальная ночь"А. "Мартышка и очки"Б. "Медведь на балу"В. "Сокол"6. Какой предмет похитили в фильме "Джентльмены удачи"А. Кулон Екатерины IIБ. Шапку МономахаВ. Золотой шлем7. Какой благородный поступок совершил Павел из фильма "Мужики"А. Взял детей на воспитаниеБ. Помог котенку обрести домВ. Спас собаку от пожараОТВЕТЫ1. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"2. Б. "Служебный роман"3. Б. "Оу, йес"4. А. "Веселые ребята"5. Б. "Медведь на балу"6. В. Золотой шлем7. А. Взял детей на воспитание