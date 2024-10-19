Спасатели ПСО Владимира выручили ребенка, палец которого застрял в прицеле игрушечного пластмассового автомата. Об этом они рассказали в своем сообществе в соцсетях. Кольцо перекусили с

Спасатели ПСО Владимира выручили ребенка, палец которого застрял в прицеле игрушечного пластмассового автомата. Об этом они рассказали в своем сообществе в соцсетях. Кольцо перекусили с помощью кусачек. В итоге мальчик свободен, а его мама – спокойна. Пальцы жителей Владимира частенько становятся жертвами разных колец. Подобные истории спасатели объединили в рубрику «Кольца Всевластия». Вот как с