План застройки уже одобрили в администрации.

В областной столице в скором времени появится новый жилой район. Его возведут на месте бывшего моторо-тракторного завода. План застройки уже одобрили в местной администрации. Так, на территории появятся 9 многоэтажек на 11 тысяч человек. Их высота будет от 12 до 17 этажей.Для застройки снесут здания завода, в том числе цеха и башни. Само строительство будет проходить в несколько этапов. Власти планируют также создать инфраструктуру: магазины, школы, поликлиники и детские сады.Полностью закончить строительство планируют за 15 лет. Работами будет заниматься питерская компания. При этом пока большинство жителей города не в восторге от строительства нового крупного комплекса. Люди считают, что инфраструктура не справится с таким количеством жителей.