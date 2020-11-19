Готовятся откачивать мазут из поврежденных цистерн, которые сошли с рельсов в Камешковском районе. Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия ЧП, которое произошло рядом со

Готовятся откачивать мазут из поврежденных цистерн, которые сошли с рельсов в Камешковском районе. Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия ЧП, которое произошло рядом со станцией Новки-1. Напомним, 16 ноября произошел сход 33 вагонов, из 6-ти цистерн произошёл разлив мазута, повреждено железнодорожное полотно в обе стороны. Также из-за схода состава погиб 1 человек: 51-летнего дорожного рабочего придавило цистерной.