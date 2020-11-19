Мужчина получил условный срок.

В Петушках начальник котельной, принадлежащей Минобороны, украл уголь. Мужчина решил оставить её без топлива, которое вывез для продажи. Об этом сообщили в военном следственном отделе СУ СК России.Начальник производственного участка котельной ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» вывез груз на пилораму друга. Более 36 тонн угля было присвоено ради последующей реализации, но махинация была раскрыта.Попытка украсть топливо, принадлежащее военным, стоила условного срока – 1 год. Мужчину признали виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.ФБГУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ создано с апреля 2017 года. Цель – предоставление объектам военной и социальной инфраструктуры коммунальных услуг.