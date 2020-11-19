Запад усиливает давление на Александра Лукашенко. В конгрессе США одобрили новые санкции против белорусского лидера.

Запад усиливает давление на Александра Лукашенко. В конгрессе США одобрили новые санкции против белорусского лидера.Члены Палаты представителей конгресса США проголосовали за законопроект, который даст возможность Вашингтону вводить персональные санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Документ называется "Белорусская демократия, права человека и суверенитет".Цель законопроекта – дать президенту США дополнительные возможности для давления на белорусское руководство. Прошедшие в республике выборы главы государства в Вашингтоне назвали спорными, а меры властей в отношении протестующих – репрессиями.Также в документе прописана возможность оказания "помощи населению Белоруссии". Например, предоставлять политическое убежище местным оппозиционерам.Санкции будут вводиться против белорусских официальных лиц, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают свободу СМИ и нарушают права человека. Под эту категорию подпадают и чиновники Союзного государства, в том числе граждане России.Члены Палаты представителей передали законопроект в Сенат. Рассмотрение состоится в ближайшее время.На возможность введения новых санкций против Александра Лукашенко отреагировал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он пригрозил Западу "чувствительной реакцией".В начале ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. В Брюсселе белорусского лидера обвинили в репрессиях против политических оппонентов, насилии над протестующими и ограничении свободы слова.Протесты в Белоруссии продолжаются больше трех месяцев. США и Евросоюз не признали победы Лукашенко на президентских выборах.