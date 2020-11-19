Цензуре в западных интернет-гигантов в отношении отечественных СМИ поставят заслон на законодательном уровне. В Госдуму внесен проект закона, направленного на защиту права российских граждан на свободный поиск и получение информации. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Цензуре в западных интернет-гигантов в отношении отечественных СМИ поставят заслон на законодательном уровне. В Госдуму внесен проект закона, направленного на защиту права российских граждан на свободный поиск и получение информации. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.Право на свободный поиск и получение информации гарантировано 29-й статьей Конституции, напомнили в ведомстве. Российское законодательство на территории страны не должно подменяться правилами западных IT-гигантов, отметили в РКН."Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети Интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством", – сказано в ведомства.В случае ограничения доступа к информации российских СМИ владельца интернет-ресурса признают нарушителем. После этого он будет внесен в соответствующий реестр.Владельцу ресурса направят требование устранить нарушение. В случае отказа доступ к нему могут заблокировать.В 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензуры российских СМИ со стороны иностранных IT-компаний. Ограничениям подверглись аккаунты РИА Новости, RT, "Спутник" и других отечественных ресурсов. Цензуре применялась и в отношении фильма Александра Рогаткина "Беслан", напомнили в ведомстве.Ранее противодействие цензуре западных компаний в отношении российских СМИ обсудили на . Государство должно иметь широкий набор экономических и технических инструментов для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство, уверены эксперты.