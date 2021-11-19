Направили предложения предпринимателей о коронавирусных ограничениях областным властям. Во Владимире прошло рабочее совещание в Торгово-промышленной палате Владимирской области. Его

Направили предложения предпринимателей о коронавирусных ограничениях областным властям. Во Владимире прошло рабочее совещание в Торгово-промышленной палате Владимирской области. Его цель – выслушать мнение бизнесменов по поводу коронавирусных ограничений. Среди приглашенных был и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Алла Матюшкина рассказала о предложениях регионального бизнеса. Списание кредитной задолженности и налогов за 4-й квартал этого года,