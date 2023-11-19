В 2024 году во Владимирской области прогнозируется рекордный рост цен на коммунальные услуги за...
В 2024 году во Владимирской области прогнозируется рекордный рост цен на коммунальные услуги за последние пять лет
Правительство утвердило предельный рост на коммунальные тарифы в 2024 году. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут. А вот со второго полугодия всех регионов ждет рост.
С 1 июля 2024 года во Владимирской коммунальные услуги подорожают на 10% с возможностью отклонения на 4% в отдельных районах. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правовой информации.
Для сравнения представим показатели в соседних областях:
Ярославская область – 9,7% (+2%);
Рязанская область – 9,6% (+4,9%);
Ивановская область – 8,8% (+4,9%)
Нижегородская область – 9,8% (+1%);
Москва – 11%
Московская область – 10,7% (+4,9%);
За последние пять лет новый показатель тарифов на ЖКУ в 33-м регионе будет самым большим.
- в 2018 цены на коммунальные услуги выросли на 4%;
- в 2019 - на 1,96%;
- в 2020 - на 3,6%;
- в 2021 - 1 июля 2022 г.г. - на 3,4%.
- 1 декабря 2022 года - на 9%
- в 2023 году тарифы не повышали
Точные показатели цен за ЖКУ будут установлены в конце декабря 2023 года.
Фото: freepik.com