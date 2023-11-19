В 2024 году во Владимирской области прогнозируется рекордный рост цен на коммунальные услуги за...

В 2024 году во Владимирской области прогнозируется рекордный рост цен на коммунальные услуги за последние пять летПравительство утвердило предельный рост на коммунальные тарифы в 2024 году. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут. А вот со второго полугодия всех регионов ждет рост.С 1 июля 2024 года во Владимирской коммунальные услуги подорожают на 10% с возможностью отклонения на 4% в отдельных районах. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правовой информации.Для сравнения представим показатели в соседних областях:Ярославская область – 9,7% (+2%);Рязанская область – 9,6% (+4,9%);Ивановская область – 8,8% (+4,9%)Нижегородская область – 9,8% (+1%);Москва – 11%Московская область – 10,7% (+4,9%);За последние пять лет новый показатель тарифов на ЖКУ в 33-м регионе будет самым большим.- в 2018 цены на коммунальные услуги выросли на 4%;- в 2019 - на 1,96%;- в 2020 - на 3,6%;- в 2021 - 1 июля 2022 г.г. - на 3,4%.- 1 декабря 2022 года - на 9%- в 2023 году тарифы не повышалиТочные показатели цен за ЖКУ будут установлены в конце декабря 2023 года.Фото: freepik.com