Снег и высокое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области
В понедельник,...
Снег и высокое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области
В понедельник, 20 ноября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачная, возможен снег.
С понедельника до среды, 20 - 22 ноября, ночные температуры составят -7…-9 градусов, днём -2…-7. И с небольшим снегом. Сформируется снежный покров толщиной 3 - 8 см, считают синоптики центра «Фобос».
Ветер восточный, 3м/с.
Атмосферное давление 750-754 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. Гололед в этот день сулит затяжные морозы
Фото: freepik.com