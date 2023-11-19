Снег и высокое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области В понедельник,...

Снег и высокое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской областиВ понедельник, 20 ноября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачная, возможен снег.С понедельника до среды, 20 - 22 ноября, ночные температуры составят -7…-9 градусов, днём -2…-7. И с небольшим снегом. Сформируется снежный покров толщиной 3 - 8 см, считают синоптики центра «Фобос».Ветер восточный, 3м/с.Атмосферное давление 750-754 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. Гололед в этот день сулит затяжные морозыФото: freepik.com