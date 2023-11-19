​В городе благоустраивают общественные места.

Суздаль готовится отметить 1000-летний юбилей, что благоустроят в городе рассказал губернатор региона Александр Авдеев.В городе модернизируют линии освещения, сетей водоснабжения и благоустройство общественных мест.Глава области Суздаль, министр стротельства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин проверили стройплощадки школы, поликлиники, будущий аквапарк и прошлись по центру города.Реконструировали отопительную систему на Лесной, также модернизовали магистральные теплосети на Васильевской и Энгельса.Также завершают работы у Вечного огня, в сквере Дмитрия Пожарского и вокруг Торговых рядов.Парк 950-летия Суздаля благоустроят в следующем году на выигранный грант 60 млн рублей. Разработают туристический маршрут от Александровского до Спасо-Ефимиевого монастыря.