11-летний Андрей Прибыльский прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос. Дети» и попал в команду к исполнителю JONY. 8 ноября юный певец выступил с песней Селин Дион «I Surrender» в этапе «Песня на

11-летний Андрей Прибыльский прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос. Дети» и попал в команду к исполнителю JONY. 8 ноября юный певец выступил с песней Селин Дион «I Surrender» в этапе «Песня на вылет». Потрясающее исполнение Андрея помогло ему пройти в финал. Итоговые выступления музыкального проекта состоятся 29 ноября. Победитель сможет записать и выпустить трек с