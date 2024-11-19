В результате происшествия были спасены четыре человека, в том числе один ребенок.

19 ноября в Муроме Владимирской области на улице Лакина произошел пожар в пятиэтажном доме, который привел к трагическим последствиям. На момент прибытия спасательных служб огонь охватил квартиру на первом этаже. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.В результате происшествия были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Однако, погибла 16-летняя девушка. Она пыталась самостоятельно покинуть подъезд и задохнулась от дыма.Кроме этого, ученик 7 класса местной школы, проходя мимо, услышал стук в окно балкона. Он вызвал пожарных и помог женщине выбраться из квартиры. В настоящее время она находится с мужем и детьми.Причина пожара и обстоятельства его возникновения сейчас устанавливаются специалистами МЧС. С пламенем боролись 18 человек и 5 единиц техники.