«Вам отправили подарок – подписка Премиум сроком на 1 год!». Такие «подарки» в популярном мессенджере оставят вас без аккаунта, личных данных и, возможно, без денежных средств.

За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 73 преступления, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие от противоправной деятельности мошенников лишились в общей сложности более 44 млн рублей.«Вас беспокоят с ФСБ. В отношении вас и ваших коллег проводится проверка, произошла утечка информации…», «Добрый день, Росфинмониторинг. Ваши деньги в опасности – предлагаем перевести их на безопасный счет…», «Здравствуйте, я сотрудник Пенсионного фонда и сообщаю, что Вам положен перерасчет выслуги…». Поверив лжесотрудникам различных ведомств и организаций, местный жители лишились многомиллионных сумм.12 777 000 рублей перевел мошенникам 55-летний житель Мурома. Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил о том, что ему положен перерасчет выслуги.2 320 000 рублей перевела аферистам 39-летняя жительница Владимира. Неизвестный позвонил на мобильный телефон и, представившись сотрудником Росфинмониторинга, сообщил, что банковский вклад женщины в опасности, деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет.2 380 000 рублей перевела мошенникам 49-летняя жительница Петушинского района. Представившись сотрудником ФСБ, неизвестный сообщил жертве, что в отношении нее и сотрудников компании, где она работает, проводится проверка, так как произошла утечка данных.Полиция предупреждает! Сотрудники банков, правоохранительных органов, операторы портала «Госуслуги», сотрудники Росфинмониторинга:- не обзванивают граждан;- не просят называть коды из СМС;- не просят снимать денежные средства со счетов;- не требуют брать кредиты и переводить их на «безопасные счета».Также обращаем ваше внимание, что в настоящее время участились случаи дистанционного мошенничества, когда аферисты со взломанных аккаунтов массово рассылают пользователям популярного мессенджера фишинговые ссылки, замаскированные под премиум - подарок.Сообщение с «подарком» в виде подписки Премиум сопровождается ссылкой на сайт, который внешне похож на страницу авторизации данного мессенджера. Чтобы получить такую подписку, потенциальной жертве предлагается ввести в поле данные от личного аккаунта в мессенджере. Однако если на фейковой странице будут введены учетные данные - номер телефона, пароль и код подтверждения, - они «уйдут» злоумышленникам.Будьте бдительны и своевременно включайте критическое мышление. Не позволяйте никому лишить вас ваших сбережений!