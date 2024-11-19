За прошедшую неделю жители Владимирской области суммарно перевели телефонным мошенникам 44 миллиона рублей. Пожалуй, больше всех потерял житель Мурома. Он «подарил» аферистам 12 миллионов 777

За прошедшую неделю жители Владимирской области суммарно перевели телефонным мошенникам 44 миллиона рублей. Пожалуй, больше всех потерял житель Мурома. Он «подарил» аферистам 12 миллионов 777 тысяч рублей. 55-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил муромлянину, что ему якобы положен перерасчет выслуги. Что было дальше – в УМВД не сообщают, однако это