В региональной столице вирусами заразились 2 780 человек.

На прошлой неделе 8 563 жителей Владимирской области заболели ОРВИ, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 19 ноября.В региональной столице вирусами заразились 2 780 человек, а рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Врачами было проведено 876 исследований. Они показали, что в регионе распространены аденовирусы, риновирусы и бокавирусы. Гриппа нет.Напомним, ранее мы писали, что