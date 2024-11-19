Владимир Левкин был женат несколько раз. Со своей четвертой супругой актрисой Мариной Ичетовкиной он оформил отношения в 2012 году. В том же году у них родилась дочь Ника. Сегодня они прощаются с любимым мужем и отцом...

Владимир Левкин был женат несколько раз. Со своей четвертой супругой актрисой Мариной Ичетовкиной он оформил отношения в 2012 году. В том же году у них родилась дочь Ника. Сегодня они прощаются с любимым мужем и отцом...Маруся, как ее ласково называли Владимир Левкин, первой вышла к микрофону, чтобы сказать слова благодарности всем, кто пришел, кто разделил эту боль утраты, кто поддержал. Особые слова признательности – журналистам, которых певец всегда любил и ценил. Стоит заметить, что для прессы на траурной церемонии были сделаны все условия для комофртной работы, что бывает на таких мероприятиях крайне редко.На Марину больно смотреть – она едва держалась на ногах от горя. Сложно пережить эту потерю... Ведь теперь жизнь без Володи будет совсем другой.Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась. 17 ноября сердце артиста остановилось. Похоронят его на Троекуровском кладбище.