Попробуйте внести новый вкус в свою жизнь, приготовив цыпленка по этому рецепту.

Попробуйте внести новый вкус в свою жизнь, приготовив цыпленка по этому рецепту.ИнгредиентыЦыпленок – 1 шт. (около 1 кг)Апельсины – 2 шт.Мед – 2 ст.л.Чеснок – 4 зубчикаРозмарин свежий – 2-3 веточкиОливковое масло – 2-3 ст.л.Соевый соус – 2-3 ст.л.Паприка сладкая – 1 ч.л.Куркума – 1/2 ч.л.Черный перец – по вкусуСоль – по вкусуПриготовлениеПодготовка цыпленка: Промойте цыпленка под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Отрежьте лишний жир и кожу, если необходимо.Маринад: В небольшой миске смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, паприку, куркуму, соль и черный перец. Хорошо перемешайте.Апельсины: Один апельсин разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими кружочками, вторую – выжмите сок. Другой апельсин нарежьте крупными дольками.Розмарин: Веточки розмарина слегка разомните руками, чтобы они выпустили аромат.Нанесение маринада: Обильно натрите цыпленка приготовленным маринадом внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут, лучше на 1 час.Заполнение цыпленка: Внутрь цыпленка положите половинку апельсина, нарезанную кружочками, и одну-две веточки розмарина.Формирование блюда: В форму для запекания выложите крупные дольки апельсина и оставшиеся веточки розмарина. Положите сверху цыпленка грудкой вверх. Налейте в форму апельсиновый сок.Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте цыпленка около 60-80 минут, периодически поливая выделяющимся соком. Чтобы проверить готовность, проткните ножку птицы ножом – если выделяется прозрачный сок, значит, цыпленок готов.Подача: Достаньте готового цыпленка из духовки и дайте ему отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Нарежьте на порции и подавайте с запеченными апельсинами и розмарином.Этот рецепт сочетает в себе сладкий вкус меда и цитрусовых ноток апельсинов, создавая необычное и запоминающееся блюдо. Приятного аппетита!