После вмешательства прокуратуры было возбуждено административное дело.

В Петушинском районе Владимirsкой области главу сельской администрации оштрафовали за игнорирование обращений граждан. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, местная жительница пожаловалась на нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства, но чиновник не предоставил ей ответ в установленный 30-дневный срок.После вмешательства прокуратуры было возбуждено административное дело, и администратора привлекли к штрафу. Ответ женщине был дан лишь после этого инцидента.Напомним, ранее мы писали, что