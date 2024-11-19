Рейд, направленный на выявление и пресечение фактов нетрезвого вождения, полицейские провели на территории областного центра в минувшие выходные.

В ночь с 16 на 17 ноября инспекторы отдельной спецроты ДПС региональной Госавтоинспекции провели рейд на территории города Владимира. Мероприятие, прежде всего, было направлено на выявление и пресечение фактов нетрезвого вождения.Десять экипажей ДПС проверили более 350 автотранспортных средств, водители которых в большинстве своем соблюдали установленные ПДД. Но без нарушений не обошлось. Полицейские отстранили от управления троих водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования. Госавтоинспекторы составили в отношении автолюбителей протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Также по итогам рейда за проезд на запрещающий сигнал светофора были привлечены два водителя, за езду без права управления – еще двое, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств – четырнадцать водителей. Задокументированы такие правонарушения как несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушение правил обгона.Сотрудники полиции напоминают: нетрезвое вождение - одно из самых грубых нарушений ПДД, за которое предусмотрена ответственность.В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования. Отказываясь пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, водитель фактически признает себя нетрезвым, поскольку наказание будет для него точно таким же, как и при установленном факте опьянения.За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.