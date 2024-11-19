Ночью, находясь у одного из развлекательных заведений, злоумышленник открыто похитил мобильный телефон у жителя Москвы.

9 ноября в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району поступило сообщение от жителя Москвы о том, что у него похитили мобильный телефон. Потерпевший пояснил, что ночью около развлекательного заведения, расположенного в Киржаче, неизвестный молодой человек, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, выхватил у него телефон стоимостью 15 000 рублей, с которым скрылся.По подозрению в причастности к грабежу сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 19-летнего местного жителя. В содеянном фигурант сознался. Оперативники обнаружили и изъяли у него похищенный гаджет, который вернули законному владельцу.В настоящее время следователем следственного отделения Отд МВД России по Киржачскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.