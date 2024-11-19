Как сообщает агентство Bloomberg, доля браузера на рынке страны составляет 61%.

Министерство юстиции США решило потребовать у суда, чтобы корпорация Alphabet, владеющая технологическим гигантом Google, продала браузер Chrome, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По его сведениям, представители прокуратуры на заседании в среду помимо продажи Chrome также намерены попросить у судьи Федерального суда округа Колумбия Амита Мехта установить требования к лицензированию данных.Согласно информации источников, антимонопольные меры предусматривают также шаги, касающиеся искусственного интеллекта (ИИ). Чиновники отказались, как отмечает Bloomberg, "от более жесткого варианта, который вынудил бы корпорацию продать Android".Как указывает агентство, в Минюсте хотят продажи браузера, так как он представляет один из основных путей доступа к поисковику Google. По данным службы анализа веб-трафика StatCounter, доля Chrome на рынке США составляет 61%.Как считают представители Google, подобные предложения нанесут ущерб потребителям и разработчикам. По словам вице-президента корпорации по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд, Минюст "продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая в данном случае выходит далеко за рамки юридических вопросов". Такие шаги правительства "нанесут вред потребителям, разработчикам и технологическому лидерству Америки именно в тот момент, когда это больше всего необходимо", добавила она.5 августа Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.