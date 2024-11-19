Всего за прошедшую неделю Владимирской области зарегистрировано 73 преступления с использованием IT-технологий.

55-летний житель Мурома Владимирской области установил антирекорд, отдав мошенникам 12 млн 777 тыс рублей. Обманщик, представившись сотрудником пенсионного фонда, обещал перерасчет пенсионных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.Всего за прошедшую неделю в Владимирской области зарегистрировано 73 преступления с использованием IT-технологий, общие убытки составили более 44 млн рублей.Полиция предупреждает, что схемы мошенников остались прежними. Они представляются работниками ФСБ или прокуратуры и запугивают проверками, либо предлагают выплаты, представляясь специалистами Пенсионного фонда. Напомним, ранее мы писали, что