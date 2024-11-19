Получив доступ к счету сожительницы, фигурант сбежал из ее квартиры со своими вещами и банковской картой женщины.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Муромского района по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».Установлено, что фигурант познакомился в социальной сети с 28-летней жительницей Вязниковского района и уже через некоторое время переехал к ней. Потеряв мобильный телефон, потерпевшая попросила сожителя воспользоваться его телефоном с целью «привязать» свою банковскую карту к номеру мужчины, чтобы знать движения по ней, а также разрешила сожителю пользоваться ее картой.Зная, что женщина вскоре получит заработную плату, злоумышленник, собрав свои вещи и прихватив банковскую карту, уехал и на связь больше не выходил. Когда на карту женщины были перечислены деньги, фигурант успел потратить 12 000 рублей на свои покупки в магазинах.Потерпевшая поняла, что возлюбленный сбежал с ее банковской картой. Она заблокировала ее в ближайшем отделении банка. После чего обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Муромского района. Фигурант признал свою вину и полностью возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.