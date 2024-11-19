В 2024 году планировалось привести в порядок 889 территорий, из которых работы завершены на 801 объекте.

В 2025 году во Владимирской области продолжится реализация проекта «Благоустроенный двор». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.В рамках проекта на благоустройство дворов и прилегающих территорий из областного бюджета будет выделено 1,5 миллиарда рублей. В 2024 году планировалось привести в порядок 889 территорий, из которых работы завершены на 801 объекте.В новом году мероприятия по благоустройству охватят 74 муниципальных образования, включая как городские, так и сельские поселения. Поддержка будет предоставлена муниципалитетам с численностью населения свыше 1000 человек и наличием более 15 многоквартирных домов. Основные задачи - ремонт проездов и тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, а также организация парковочных мест.