Квартира на третьем этаже дома №23 на Судогодском шоссе во Владимире загорелась вечером 18 ноября. Спасателей вызвали в 21:04. В соцсетях появилось видео с пламенем, пышущим из окна. А чуть

Квартира на третьем этаже дома №23 на Судогодском шоссе во Владимире загорелась вечером 18 ноября. Спасателей вызвали в 21:04. В соцсетях появилось видео с пламенем, пышущим из окна. А чуть позднее и в пресс-службе МЧС области рассказали об этом происшествии. Как пояснили «Шестому каналу» в МЧС, в в квартире на момент пожара была семья: мама, папа