Владимир Левкин обожал репортеров. Поэтому его похороны решено было сделать открытыми – музыкант был бы очень рад, увидев, сколько камер собрал он в последний раз. Корреспондент Дни.ру присутствует на панихиде по артисту.

Владимир Левкин обожал репортеров. Поэтому его похороны решено было сделать открытыми – музыкант был бы очень рад, увидев, сколько камер собрал он в последний раз. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде по артисту.Белоснежный гроб с артистом утопает в цветах. Море венков, свечей. Звучат песни Левкина из альбомов разных лет. А сам он похож на прекрасного уснувшего принца из сказки. В черном фраке, белой рубашке, бархатном галстуке-бабочке. Настоящий артист! Он всегда выглядел эффектным и в своем последнем путешествии тоже.Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась... 17 ноября сердце артиста остановилось.Похоронят его на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся Борис Моисеев, Юлия Началова, Александр Бырыкин и многие другие знаменитые артисты, коллеги Владимира Левкина.