Водитель из Собинского района накопил штрафы от ГАИ – сейчас их сумма составляет 120 000 рублей. За это приставы арестовали его «Жигули». Коллекционирование штрафов обернулось арестом авто

Водитель из Собинского района накопил штрафы от ГАИ – сейчас их сумма составляет 120 000 рублей. За это приставы арестовали его «Жигули». Коллекционирование штрафов обернулось арестом авто для еще одного жителя Собинки – за долг в 40 00 рублей его лишили «Лады Калины». О недобросовестных гражданах рассказали в пресс-службе УФССП области. К слову, судя по