Причины отмены не озвучены.

Росимущество отменило аукцион по продаже 32,44% акций АО «Владимирский завод "Электроприбор"». Причины отмены не озвучены. Начальная цена пакета акций составляла 784 млн рублей, а прием заявок должен был завершиться 20 ноября. Информация опубликована на сайте «ГИС Торги».«Электроприбор» разрабатывает средства связи и управления для государственных и частных структур. На данный момент Росимущества владеет 32,44% акций, а 49,95% принадлежит АО НПП «Инфоком Сервис». Выручка компании в 2023 году составила 3,8 млрд рублей.Напомним, ранее мы писали, что