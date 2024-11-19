Освобождены от уплаты будут дети до 18 лет, многодетные семьи и лица, сопровождающие инвалидов.

Депутаты Суздаля Владимирской области приняли решение о введении туристического налога. Он начнет действовать с 1 января 2025 года. Ставка налога составит 1% от налоговой базы и постепенно увеличится до 5% к 2029 году.Освобождены от уплаты будут дети до 18 лет, многодетные семьи и лица, сопровождающие инвалидов. Ожидается, что в 2025 году дополнительные доходы бюджета города составят 24,6 миллиона рублей, которые будут направлены на благоустройство Суздаля.Напомним, ранее мы писали, что