Сотрудники полиции призывают участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сегодня, 16 ноября, на территории города Владимира сотрудники отдельной спецроты ДПС региональной Госавтоинспекции проведут рейд.Госавтоинспекция подчеркивает, что вождение в состоянии опьянении представляет значительную угрозу не только для нарушителя, но и для других участников дорожного движения. Водители забывают о главном – алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления транспортным средством, что может привести к трагедии на дороге.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если водитель вызывает у вас подозрение, сообщите об этом по телефону дежурной части Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65 или по телефону системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Госавтоинспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.