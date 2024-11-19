Сергей Лебедев поздравил всех участников с окончанием соревнований. Он отметил их высокий уровень организации, а также пожелал всем успехов и новых побед.

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев принял участие в церемонии закрытия чемпионата МВД России по боксу. Турнир проходил в городе Суздале Владимирской области.На мероприятии присутствовали почетные гости – начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев, заместитель губернатора Владимирской области Эдуард Селезнев, заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Гусаров, директор АНО «Центр бокса «Динамо» Дмитрий Дягилев, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области Анатолий Воронков и глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова.Сергей Лебедев поздравил всех участников с окончанием соревнований. Он отметил их высокий уровень организации, а также пожелал всем успехов и новых побед.Судейскую бригаду возглавлял судья всероссийской категории Ярослав Ренев.На рингах в десяти весовых категориях боксировали более 200 спортсменов из 19 территориальных органов МВД России и 13 ведомственных вузов.По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом:в командном первенстве образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации победили спортсмены из Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, второе место у команды Восточно-Сибирского института МВД России, третье – у представителей Воронежского института МВД России.в общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России по второй группе первое место заняла команда УМВД России по Владимирской области, второе – у боксеров из УМВД России по Белгородской области, третьими стали спортсмены из МВД по Республике Северная Осетия-Алания.в общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России по первой группе золото чемпионата завоевали представители ГУ МВД России по Московской области, серебро – у полицейских из ГУ МВД России по Ставропольскому краю, бронзовыми призерами стали представители ГУ МВД России по Алтайскому краю.Всем победителям вручены заслуженные кубки, медали и грамоты.Также в рамках ведомственного чемпионата именитые спортсмены провели мастер-классы для воспитанников владимирской школы бокса олимпийского резерва и школьников Суздальского района, в ходе которых поделились секретами своих спортивных успехов.